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МЧС: обстановка с лесными пожарами в России спокойная

Общество
19 июня, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. МЧС РФ назвало спокойной обстановку с лесными пожарами на территории России. Об этом говорилось во вторник на межведомственном совещании МЧС и Министерства природных ресурсов и экологии.

"В настоящее время с учетом среднемноголетних значений лесопожарная обстановка на территории Российской Федерации достаточно спокойная, угрозы населенным пунктам нет", - сказали в ведомстве.

На совещании глава МЧС Евгений Зиничев и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обсудили взаимодействие в вопросах профилактики лесных пожаров и совершенствование законодательства в отношении арендаторов земель, которые не исполняют требования противопожарного режима. "Нам необходимо обновить алгоритм действий наших министерств, как в отношении вопросов профилактики, так и в работе непосредственно в пожароопасный сезон", - отметил Зиничев.

Кобылкин сообщил, что Минприроды в пожароопасный период задействует для борьбы с возгораниями в лесах свыше 1,6 тыс. специалистов, 250 единиц техники и более 60 воздушных судов.

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Персоны
Зиничев, Евгений Николаевич Кобылкин, Дмитрий Николаевич
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