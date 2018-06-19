МЧС: обстановка с лесными пожарами в России спокойная

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. МЧС РФ назвало спокойной обстановку с лесными пожарами на территории России. Об этом говорилось во вторник на межведомственном совещании МЧС и Министерства природных ресурсов и экологии.

"В настоящее время с учетом среднемноголетних значений лесопожарная обстановка на территории Российской Федерации достаточно спокойная, угрозы населенным пунктам нет", - сказали в ведомстве.

На совещании глава МЧС Евгений Зиничев и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обсудили взаимодействие в вопросах профилактики лесных пожаров и совершенствование законодательства в отношении арендаторов земель, которые не исполняют требования противопожарного режима. "Нам необходимо обновить алгоритм действий наших министерств, как в отношении вопросов профилактики, так и в работе непосредственно в пожароопасный сезон", - отметил Зиничев.

Кобылкин сообщил, что Минприроды в пожароопасный период задействует для борьбы с возгораниями в лесах свыше 1,6 тыс. специалистов, 250 единиц техники и более 60 воздушных судов.