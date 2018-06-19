Ульяновские врачи пройдут обучение в Центре трансплантологии имени Шумакова в Москве

УЛЬЯНОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Медики Ульяновской области пройдут подготовку в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова в Москве. Соглашение об этом заключили во вторник на межрегиональной научно-практической конференции "Донорство и трансплантация органов в Приволжском федеральном округе: проблемы, перспективы. Вопросы взаимодействия субъектов".

В тексте документа также говорится, что соглашение направлено на оказание организационно-методической помощи и ведение совместной работы по формированию реестра пациентов.

"В обязанности специалистов нашего учреждения входит задача по передаче этих методик (по пересадке органов - прим. ТАСС). Это имеет не только медицинское и социальное значение, но и большой экономический эффект", - сказал журналистам руководитель центра, главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

Как он уточнил, в регионах, например, необходимо развивать направление диализной помощи - процедура очищения организма, которая заменяет собой работу почек, если те не выполняют своих функций. После трансплантации потребность в диализе исчезнет, в результате освободятся диализные места для других пациентов. "К сожалению, пока большая часть пациентов должна проходить лечение в Москве или Санкт-Петербурге, что не очень удобно и затратно. Поэтому мы стараемся внедрять эти технологии в самих субъектах [России]", - добавил Готье.

В своем докладе на конференции он сообщил, что всего за прошлый год в стране было выполнено почти две тысячи операций по пересадке органов, четверть из них в Центре имени Шумакова. Эксперт отметил, что в России пока только 29 из 85 субъектов оказывают подобную помощь.