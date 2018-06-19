Созданный при кубанском вузе центр займется изучением внешних угроз нацбезопасности России

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Центр стратегических исследований, созданный при Кубанском государственном университете, будет заниматься изучением внешних угроз для национальной безопасности России, в том числе в регионах Северного Кавказа, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"В числе больших вызовов, упоминаемых в стратегии [научно-технологического развития РФ], указываются "новые внешние угрозы национальной безопасности [в том числе военные угрозы, угрозы утраты национальной и культурной идентичности российских граждан], обусловленные ростом международной конкуренции и конфликтности, глобальной и региональной нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности". Эта совокупность проблем и станет основным предметом деятельности центра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в центре будут совместно вести исследования специалисты с разных кафедр и факультетов университета: социологи, политологи, специалисты по международным отношениям, историки, этнологи и другие. Они будут изучать обстановку и процессы в тех регионах России, ближнего и дальнего зарубежья, где возможно возникновение различных острых ситуаций и конфликтов. Результаты исследований будут открыты, ученые планируют публиковать их как научные работы.

Кроме того, предполагается, что в постсоветском пространстве центр поможет популяризировать традиционные российские ценности, распространять русские язык и культуру.

Одним из основных направлений называется работа с Северным Кавказом.

"[Северный Кавказ] - это наш форпост в мире исламской культуры, точка выхода в очень непростые регионы Ближнего Востока и Центральной Азии, центр множества исторических, политических и цивилизационных напряжений и противоречий, обладающий огромным потенциалом влияния на процессы в стране и в мире. <…> Мы рассчитываем, что центр станет продуктивной площадкой научного, аналитического и образовательного взаимодействия КубГУ с университетами республик Северного Кавказа и в целом Юга России", - приводятся в сообщении слова ректора кубанского вуза Михаила Астапова.