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Путин обсудит с правительством доступность и качество лекарств

Общество
20 июня, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Президент второй раз собирает на совещание министров обновленного кабмина

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин соберет в среду членов правительства на традиционное совещание. Как сообщила пресс-служба Кремля, "основной темой встречи станет обсуждение доступности и качества лекарственного обеспечения населения с учетом внедрения информационно-аналитических систем в этой сфере".

Планируется, что "будет рассмотрен ряд других актуальных текущих тем".

Глава государства второй раз собирает на совещание министров обновленного в мае правительства. 26 мая Путин обсудил с членами кабмина основные приоритеты работы до 2024 года.

Президент также продолжит серию встреч с высокопоставленными зарубежными гостями, приезжающими в Россию на чемпионат мира по футболу. Как ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на 20 июня намечена беседа с президентом Сенегала Маки Салем. В посольстве Сенегала в Москве ТАСС сообщили, что Саль прибыл с визитом в РФ и будет находится здесь до 21 июня. 19 июня в Москве он посетил матч Сенегал - Польша.

На другой матч - между Португалией и Марокко в Москве 20 июня - собирается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщал ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. По его словам, в планах Гутерриша значится и встреча с Путиным. Генсек ООН прибудет в Москву в среду и проведет в российской столице два дня.

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Персоны
Саль, Маки Гутерриш, Антониу Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Польша Россия Марокко Сенегал Португалия
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