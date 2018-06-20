Путин обсудит с правительством доступность и качество лекарств

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин соберет в среду членов правительства на традиционное совещание. Как сообщила пресс-служба Кремля, "основной темой встречи станет обсуждение доступности и качества лекарственного обеспечения населения с учетом внедрения информационно-аналитических систем в этой сфере".

Планируется, что "будет рассмотрен ряд других актуальных текущих тем".

Глава государства второй раз собирает на совещание министров обновленного в мае правительства. 26 мая Путин обсудил с членами кабмина основные приоритеты работы до 2024 года.

Президент также продолжит серию встреч с высокопоставленными зарубежными гостями, приезжающими в Россию на чемпионат мира по футболу. Как ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на 20 июня намечена беседа с президентом Сенегала Маки Салем. В посольстве Сенегала в Москве ТАСС сообщили, что Саль прибыл с визитом в РФ и будет находится здесь до 21 июня. 19 июня в Москве он посетил матч Сенегал - Польша.

На другой матч - между Португалией и Марокко в Москве 20 июня - собирается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщал ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. По его словам, в планах Гутерриша значится и встреча с Путиным. Генсек ООН прибудет в Москву в среду и проведет в российской столице два дня.