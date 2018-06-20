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THR: в студии Pixar нашли замену экс-директору, которого обвинили в домогательствах

Общество
20 июня, 3:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июня. /ТАСС

Новым креативным директором станет режиссер Пит Доктер

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Режиссер Пит Доктер станет новым креативным директором американской анимационной студии Pixar вместо Джона Лассетера, которого обвинили в домогательствах к бывшим сотрудницам компании. Об этом сообщил во вторник на своем сайте журнал The Hollywood Reporter.

В ноябре 2017 года Лассетер был временно отстранен от работы и отправлен в вынужденный шестимесячный отпуск на фоне прозвучавших в его адрес обвинений в домогательствах. Ранее в этом месяце стало известно, что Лассетер покинет Pixar и Walt Disney Animation Studios. В обеих компаниях он занимал посты креативного директора.

49-летний Доктер является режиссером мультфильмов "Головоломка" (Inside Out, 2015) и "Вверх" (Up, 2009). За последний из них постановщик был удостоен премии "Оскар".

Кроме того, по данным The Hollywood Reporter, креативным директором Walt Disney Animation Studios станет 47-летняя Дженнифер Ли. Она выступала в качестве сценариста мультфильмов "Ральф" (Wreck-It Ralph, 2012), "Холодное сердце" (Frozen, 2013) и "Зверополис" (Zootopia, 2016).

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного продюсера Харви Вайнштейна. С обвинениями в его адрес с начала октября 2017 года выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. После скандала с Вайнштейном в США прозвучали обвинения в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, несколько членов американского Конгресса.

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