Стерхи из "Полета надежды" вылупили птенцов в зоопарке Иванова

ТАСС, 20 июня. Пара стерхов, которые в 2012 году совершили перелет в рамках проекта "Полет надежды" вместе с президентом России Владимиром Путиным, вылупили птенцов в Ивановском зоопарке, сообщил ТАСС директор учреждения Аркадий Борзов.

"Мы участвуем в этой программе по размножению редких видов журавлей и спустя несколько лет мы от этой пары, которая летала в программе "Полет надежды" с нашим президентом, получили малышей. Не будем возражать, если это дойдет до Владимира Владимировича, и он даст клички этим малышам", - сказал он.

Борзов уточнил, что у стерхов вылупились два птенца - одного они воспитывают сами, а второго пришлось отдать в приемную семью серых журавлей.

"В природе, если рождается два птенца, один убивает другого, поэтому, чтобы сохранить жизнь второму птенцу, мы подложили его серому журавлю. Малыши в хорошем состоянии, здоровы, будем надеяться, что как подрастут в августе - сентябре мы отправим в биосферный государственный Окский заповедник, где есть журавлиный питомник. Там их будут выпускать в природу, потому что в природе их очень мало - 20 с небольшим пар", - добавил директор зоопарка.

Проект "Полет надежды" предполагает проводку выращенных в питомнике птенцов стерха с гнездовий в Ямало-Ненецком автономном округе через Западную Сибирь и Казахстан на юг Узбекистана, где создается альтернативная зимовка этих птиц. Создание этой зимовки позволит значительно сократить маршрут полета журавлей и снять проблему потерь популяции во время миграции в Индию через Афганистан и Пакистан, где практикуется нелимитированная охота на этих редких птиц. В сентябре 2012 года в эксперименте принял участие Путин, который осуществил длительный перелет на мотодельтаплане, показывая выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета.