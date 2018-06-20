Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОНФ создаст систему контроля за потенциально опасными для экологии объектами

Общество
20 июня, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Новая система может заработать уже в 2018 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с федеральными органами власти создадут единую автоматизированную систему контроля за потенциально опасными объектами, наносящими вред экологии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения в среду.

"Эксперты ОНФ выступают на создание единой системы автоматической системы за потенциально опасными объектами, наносящими вред экологии. По мнению экспертов ОНФ, эта система будет основана на уже существующих разработках МЧС", - сказано в сообщении.

Согласно релизу, потенциально опасные объекты будут оборудованы специальными датчиками, которые в режиме реального времени посылают всю необходимую информацию о количестве выбросов, температуре, состоянии оборудования, в систему. "Контролирующие органы в свою очередь получают возможность установить независимый мониторинг за наблюдаемыми объектами в автоматическом режиме, что позволит на ранних стадиях выявлять проблемы, которые могут привести к экологическим и техногенным катастрофам", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Мы выступаем за создание системы дистанционного контроля потенциально опасных объектов с применением технологии блокчейн в условиях использования принципов государственного частного партнерства на базе уже существующих разработок", - отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, уже достигнута договоренность об интеграции в существующую систему контроля иных потенциально опасных объектов, находящихся вне ведения МЧС, таких как торговые центры, водоканалы и промышленные предприятия. Как ожидается, новая система полноценно заработает уже в этом году.

Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов отметил, что автоматическая система при условии подключения к ней всех потенциально опасных объектов существенно снизила бы количество чрезвычайных ситуаций по всей стране и смогла бы предотвратить такие страшные трагедии, как пожар в торговом центре в Кемерове. "Запуск системы контроля за потенциально опасными объектами, наносящими вред экологии, поможет в реализации майского указа президента в части экологии. Это и снижение выбросов в атмосферный воздух, и повышение качества питьевой воды, и улучшение состояния водных объектов, и многие другие ключевые положения, отраженные в поручениях главы государства", - резюмировал Миронов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гутенев, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
2
Приехавшего на коне камчатского депутата привлекут к административной ответственности
3
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
Яровая посоветовала президенту Литвы "не отравлять русофобией" свой народ
6
Постпред Израиля при ООН приветствовал выход США из Совета по правам человека
7
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости