ОНФ создаст систему контроля за потенциально опасными для экологии объектами

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с федеральными органами власти создадут единую автоматизированную систему контроля за потенциально опасными объектами, наносящими вред экологии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения в среду.

"Эксперты ОНФ выступают на создание единой системы автоматической системы за потенциально опасными объектами, наносящими вред экологии. По мнению экспертов ОНФ, эта система будет основана на уже существующих разработках МЧС", - сказано в сообщении.

Согласно релизу, потенциально опасные объекты будут оборудованы специальными датчиками, которые в режиме реального времени посылают всю необходимую информацию о количестве выбросов, температуре, состоянии оборудования, в систему. "Контролирующие органы в свою очередь получают возможность установить независимый мониторинг за наблюдаемыми объектами в автоматическом режиме, что позволит на ранних стадиях выявлять проблемы, которые могут привести к экологическим и техногенным катастрофам", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Мы выступаем за создание системы дистанционного контроля потенциально опасных объектов с применением технологии блокчейн в условиях использования принципов государственного частного партнерства на базе уже существующих разработок", - отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, уже достигнута договоренность об интеграции в существующую систему контроля иных потенциально опасных объектов, находящихся вне ведения МЧС, таких как торговые центры, водоканалы и промышленные предприятия. Как ожидается, новая система полноценно заработает уже в этом году.

Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов отметил, что автоматическая система при условии подключения к ней всех потенциально опасных объектов существенно снизила бы количество чрезвычайных ситуаций по всей стране и смогла бы предотвратить такие страшные трагедии, как пожар в торговом центре в Кемерове. "Запуск системы контроля за потенциально опасными объектами, наносящими вред экологии, поможет в реализации майского указа президента в части экологии. Это и снижение выбросов в атмосферный воздух, и повышение качества питьевой воды, и улучшение состояния водных объектов, и многие другие ключевые положения, отраженные в поручениях главы государства", - резюмировал Миронов.