Алтайские школьники разработали беспилотники для борьбы с вредителями на полях

БАРНАУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Алтайские школьники, которые осваивают современные технологии в детском технопарке "Кванториум.22" в Барнауле, разработали дроны для борьбы с грызунами, которые вредят сельскохозяйственным культурам. Они позволяют обнаружить и точечно уничтожать скопления нор мышей, крыс и других грызунов на огромных полях, засеянных зерновыми, рассказал в среду журналистам директор технопарка Александр Муратов.

"У нас разработан дрон-разведчик и дрон, который сбрасывает ядохимикаты. Дрон-разведчик может обнаружить гнездо мышей или крыс, а с него данные о его расположении вносятся в дрон-санитар, который прилетает и сбрасывает ядохимикаты. Пока мы разработали прототип и планируем сотрудничать с сельхозпредприятиями, чтобы дойти до промышленных образцов", - рассказал Муратов в ходе межрегионального аграрного форума "День сибирского поля" в Алтайском крае.

Он пояснил, что в разработке принимали участие дети в возрасте от 10 до 14 лет, которым помогали преподаватели технопарка. Они самостоятельно сделали как сами беспилотники, так и оснащение для них. Дрон-разведчик снабжен камерами различного типа и тепловизором для обнаружения грызунов и их нор, а дрон-санитар - специальным устройством для сброса ядохимикатов. Оборудование можно устанавливать и на беспилотники сторонних производителей, в том числе зарубежных. Процесс работы над ними от замысла до создания работающего прототипа занял около двух месяцев, отметил Муратов.

Врио министра сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев пояснил ТАСС, что такая технология борьбы с вредителями очень перспективна и может применяться на полях, засеваемых по технологии "Ноу-Тилл", которая предусматривает минимальную обработку почвы. Из-за отсутствия глубокой пахоты при этом не повреждается и не разносится ветром верхний плодородный слой почвы, но остаются неповрежденными и норы грызунов, которые вредят посевам. "Там грызуны действительно составляют проблему, и там это может применяться", - подчеркнул Чеботаев, отметив, что в этом году на данный момент по технологии "Ноу-Тилл" в Алтайском крае засеяно около 400 тыс. га полей около 9% от общей площади засеянных земель.