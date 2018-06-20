Май 2018 года стал одним из самых теплых месяцев за всю историю наблюдений

ЖЕНЕВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Май этого года вошел в четверку самых теплых месяцев за всю историю наблюдений за погодой и климатом, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

С учетом того, что нынешний год отмечен природным феноменом Ла-Нинья, который ассоциируется с похолоданием, период с января по май Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) поставило на первое место как самые теплые первые пять месяцев года за всю историю наблюдений. В свою очередь, минувший май занял в рейтинге самых теплых аналогичных месяцев четвертое место. Это был также 42-й подряд май и 401-й месяц, когда средняя температура была выше средних значений, характерных для мая, в ХХ веке.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), используя методику, отличающуюся от NOAA, также поставило минувший май на четвертую строчку среди самых теплых месяцев. В свою очередь, в списке температурных рекордов Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды этот май зарегистрирован на третьем месте.

"Рекордное тепло наблюдалось в районах Северной Америки, Европы и Азии, а также в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, - отмечает ВМО в информационном бюллетене. - Рекордный холод в мае ограничивался северо-восточными районами Канады и северной частью Атлантического океана, у южного побережья Гренландии".

Специалисты по климату обращают внимание в первую очередь на долгосрочные тенденции повышения температуры вследствие присутствия парниковых газов в атмосфере. ВМО в этой связи напоминает, что 2017 год был третьим в списке самых теплых лет и самым теплым с учетом наличия природного феномена Эль-Ниньо, с которым ассоциируется повышение температуры. 2018 год начался при слабом феномене Ла-Нинья, что дает основания прогнозировать тенденцию к похолоданию.

Льда все меньше

Майское тепло не осталось без последствий для Арктики. Средняя протяженность морского льда была там в мае второй из самых небольших после 2016 года, когда были зарегистрированы рекордно низкие за последние 40 лет значения - на 8% ниже, чем в среднем за 1981-2010 годы. В основном это было обусловлено малой протяженностью льда в Беринговом и Чукотском морях.

В Антарктике протяженность морского льда в мае нынешнего года была на 8,6% меньше средних значений 1981-2010 годов. Таяние антарктического льда, как считают эксперты, привело за последние шесть лет к повышению уровня океана на 3 мм. "Потери льда в Антарктике ведут к тому, что уровень моря повышается сегодня в три раза быстрее, чем в любой промежуток времени за последние 25 лет", - констатировали в ВМО. По оценкам NASA, если растает весь континентальный лед в Антарктиде, то уровень океана повысится на 58 метров.

Метеорологи обращают внимание, что начало сезона муссонов в Южной Азии в этом году характеризовалось необычно сильными ливнями в Бангладеш, что усугубило и без того нелегкое положение сотен тысяч беженцев в этой стране. От наводнений в Восточной Африке пострадали сотни тысяч людей, стихия унесла десятки жизней. Песчаные и пыльные бури стали причиной гибели нескольких сотен людей в Индии, а Пакистан пострадал от сильной жары.

Необычно высокая температура в сочетании с отсутствием дождей усиливает риск пожаров в Скандинавии и Балтийском регионе, тогда как на другие регионы Европы, в частности, Францию, обрушились рекордно обильные осадки. Карибский бассейн готовится еще к одному сезону ураганов, хотя еще не преодолены опустошительные последствия ураганов 2017 года, говорится в бюллетене ВМО.