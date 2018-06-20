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Совфед одобрил закон о лишении свободы за продажу краснокнижных животных в интернете

Общество
20 июня, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Срок лишения свободы за нарушение может составлять до четырех лет

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил в среду на пленарном заседании закон, которым вводится уголовная ответственность с наказанием до четырех лет лишения свободы за торговлю в интернете или через СМИ редкими животными и биоресурсами, занесенными в Красную книгу.

Инициатива была внесена на рассмотрение парламента правительством РФ.

Согласно закону, статья 258.1 Уголовного кодекса (УК) РФ, касающаяся незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ, дополняется новым положением. Так, за их незаконное приобретение или продажу, а также их частей и дериватов (производных) с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в аналогичном размере.

Кроме того, в новой редакции приводятся статья 253 ("Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ") и статья 258 ("Незаконная охота") УК РФ, в которых уточняются признаки отдельных составов преступлений и ужесточаются их санкции вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. В действующей редакции верхний предел наказания установлен в виде штрафа 500 тыс. рублей и исправительных работ в течение двух лет.

Статья 258 УК РФ при этом дополняется примечанием, определяющим размеры крупного и особо крупного ущербов (превышающих 40 тыс. рублей и 120 тыс. рублей соответственно).

Корреспондирующие изменения, связанные с дополнением действующих статей УК РФ новыми квалифицирующими признаками, вносятся и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

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