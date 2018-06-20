Внутренняя отделка Богородицкого собора в Казани будет готова к концу 2019 года

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Внутренняя отделка Богородицкого собора на месте обретения в Казани чудотворной Казанской иконы Божией Матери будет готова к концу 2019 года. Об этом сообщил журналистам митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

"Наступает период отделки - это внутренняя роспись, украшение. <…> Там будет замечательный иконостас, шедевр - это сочетание мраморных колонн, облицовка у него тоже будет из мрамора. <…> Все-таки я думаю, что к концу 2019 года мы сможем войти и посмотреть, что уже внутри, и как выглядит", - сказал он. По словам Феофана, мрамор завезен из Греции и Италии, кроме того, в иконостасе будут элементы из бронзы и дерева с резьбой и позолотой.

Как сообщалось, в ноябре 2015 года глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о возрождении Богородицкого собора на месте обретения в Казани чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

Казанская икона Божией Матери была обретена в 1579 году после пожара в Казани. В тот же год по указу царя Ивана Грозного (1530-1584) на месте обретения был основан девичий Богородицкий монастырь и поставлена первая деревянная церковь во имя Рождества Богородицы. В 1595 году на месте церкви построили каменный собор во имя Явления святой Казанской иконы Божией Матери. В 1798 году император Павел I (1754-1801) поручил построить новый храм и лично присутствовал при закладке первого камня, собор освятили в 1808 году.

В 1917 году Богородицкий монастырь упразднили, здания использовались для размещения различных учреждений, в том числе киностудии, пункта проживания беженцев и хранения зерна. Центральный храм был взорван в 1932 году.