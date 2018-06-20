Посещение заповедных зон могут ограничить в Коми из-за ЧП с туристами

СЫКТЫВКАР, 20 июня. /ТАСС/. Национальный парк "Югыд ва" и другие особо охраняемые природные территории в Республике Коми могут ограничить для посещения в период паводка и неблагоприятной погоды во избежание происшествий с туристами. Такой случай произошел в "Югыд ва" 16 мая этого года, когда группа из пяти туристов во время сплава по реке Щугор перевернулась на лодке, люди чудом спаслись, рассказал в среду заместитель председателя правительства региона Константин Лазарев.

"Нужно четко конкретизировать республиканское законодательство в части мер безопасности на всех особо охраняемых территориях в Коми. Должен быть спрос и с туристов - не просить их выбрать более благоприятный маршрут и застраховаться, а жестко требовать иметь надежную связь, спасательные средства, страховку, а личные плавсредства должны быть проверены ГИМС, чего в данном случае сделано не было. Видимо, нужно ограничить посещение парка и других заповедных территорий при неблагоприятной погоде, в период паводка и большой воды", - дал поручения Лазарев на специально созванном внеочередном заседании республиканской комиссии по ЧС.

Как пояснила директор парка Татьяна Фомичева, в сплав по реке отправились хорошо подготовленные, опытные туристы со всем необходимым снаряжением, которые не раз бывали в парке и сплавлялись по рекам. Они уведомили о своем походе Главное управление МЧС РФ по Коми, но наотрез отказались изменить маршрут или подождать лучшей погоды.

"Накануне выезда в парк из Сыктывкара этих туристов неоднократно просили отказаться от сплава по Щугору из-за неблагоприятной погоды, выбрать другой маршрут или сдвинуть дату похода, переждать на кордоне, возможности для этого были, но они категорически отказались, как и оформить страховку", - сообщила директор парка.

По ее словам, во время сплава по реке лодка перевернулась, туристам удалось выплыть, все были в спасательных жилетах. Четверо выбрались на небольшой остров, пятый - на берег, он и отправился затем до ближайшего населенного пункта, откуда позвонил инструктору, а тот вызвал вертолет со спасателями. 19 мая туристов благополучно доставили домой, никто не пострадал.

Как сообщил ТАСС главный государственный инспектор по маломерным судам региона Анатолий Редько, основная причина ЧП в том, что путешественники на собственный страх и риск решили вечером, когда уже темнело, отправиться в сплав на резиновой лодке по порожистой горной реке. Течение реки Щугор в это время года более интенсивное.