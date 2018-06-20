Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посещение заповедных зон могут ограничить в Коми из-за ЧП с туристами

Общество
20 июня, 14:14 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 20, июня. /ТАСС

Администрация планирует ограничить посещение парка и других заповедных территорий при неблагоприятной погоде

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЫКТЫВКАР, 20 июня. /ТАСС/. Национальный парк "Югыд ва" и другие особо охраняемые природные территории в Республике Коми могут ограничить для посещения в период паводка и неблагоприятной погоды во избежание происшествий с туристами. Такой случай произошел в "Югыд ва" 16 мая этого года, когда группа из пяти туристов во время сплава по реке Щугор перевернулась на лодке, люди чудом спаслись, рассказал в среду заместитель председателя правительства региона Константин Лазарев.

"Нужно четко конкретизировать республиканское законодательство в части мер безопасности на всех особо охраняемых территориях в Коми. Должен быть спрос и с туристов - не просить их выбрать более благоприятный маршрут и застраховаться, а жестко требовать иметь надежную связь, спасательные средства, страховку, а личные плавсредства должны быть проверены ГИМС, чего в данном случае сделано не было. Видимо, нужно ограничить посещение парка и других заповедных территорий при неблагоприятной погоде, в период паводка и большой воды", - дал поручения Лазарев на специально созванном внеочередном заседании республиканской комиссии по ЧС.

Как пояснила директор парка Татьяна Фомичева, в сплав по реке отправились хорошо подготовленные, опытные туристы со всем необходимым снаряжением, которые не раз бывали в парке и сплавлялись по рекам. Они уведомили о своем походе Главное управление МЧС РФ по Коми, но наотрез отказались изменить маршрут или подождать лучшей погоды.

"Накануне выезда в парк из Сыктывкара этих туристов неоднократно просили отказаться от сплава по Щугору из-за неблагоприятной погоды, выбрать другой маршрут или сдвинуть дату похода, переждать на кордоне, возможности для этого были, но они категорически отказались, как и оформить страховку", - сообщила директор парка.

По ее словам, во время сплава по реке лодка перевернулась, туристам удалось выплыть, все были в спасательных жилетах. Четверо выбрались на небольшой остров, пятый - на берег, он и отправился затем до ближайшего населенного пункта, откуда позвонил инструктору, а тот вызвал вертолет со спасателями. 19 мая туристов благополучно доставили домой, никто не пострадал.

Как сообщил ТАСС главный государственный инспектор по маломерным судам региона Анатолий Редько, основная причина ЧП в том, что путешественники на собственный страх и риск решили вечером, когда уже темнело, отправиться в сплав на резиновой лодке по порожистой горной реке. Течение реки Щугор в это время года более интенсивное.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коми
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Австрия выдала России главу ОПГ Аслана Гагиева
2
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
7
СМИ: в Саудовской Аравии уволен глава департамента развлечений после гастролей цирка из РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости