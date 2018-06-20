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Власти предложили построить "въездные ворота" в Крым возле моста через Керченский пролив

Общество
20 июня, 14:40 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, июня. /ТАСС

При разработке проекта власти учтут мнение жителей региона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Главный архитектор Крыма Ирина Соловьева предложила установить так называемые "въездные ворота" на полуостров в районе Крымского моста, движение по которому открылось 16 мая 2018 года. Об этом она сообщила журналистам в среду.

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"У нас уже построен мост. Сейчас думаем над оформлением "въездных ворот" в Крым. Уже есть некие проработки [проекта "въездных ворот"], которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой богатой историей", - рассказала Соловьева.

Автодорожную часть моста планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, а рано утром 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до осени запрещено.

По словам Соловьевой, при разработке проекта "въездных ворот" в Крым власти учтут мнение жителей региона. "Затем с учетом мнения жителей будем выходить на строительство этих въездных ворот в Крым", - сказал архитектор, не назвав сроки реализации проекта и его стоимость.

Соловьева добавила, что каждый город и сельское поселение в Крыму должен проработать вопрос оформления въездных стел. "Каждый город должен проработать оформление въездных стел. Сегодня они есть, но это уже история, где то они пришли в негодность", - добавила архитектор.

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