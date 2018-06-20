Комплекс зданий Зачатьевского монастыря передан в собственность РПЦ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Девять зданий, входящих в ансамбль Зачатьевского ставропигиального женского монастыря переданы в собственность Русской православной церкви, сообщает в среду пресс-служба Московского патриархата.

"Департамент городского имущества города Москвы издал распоряжение о передаче в собственность Русской православной церкви девяти зданий, входящих в ансамбль Зачатьевского ставропигиального женского монастыря (г. Москва, 2-й Зачатьевский пр., д. 2)", - говорится в сообщении.

В собственность Русской церкви перешли следующие объекты: Зачатьевский женский монастырь города Москвы (известен с конца XVI века), Настоятельский корпус конца XVII века, Северный сестринский корпус первой четверти XIX века, храм в честь Сошествия Святого Духа, старый и новый трапезные корпуса, деревянные сестринские келии и северо- восточный корпус келий.

Зачатьевский монастырь является древнейшим женским монастырем в Москве. В 1360 году Алексий, митрополит Московский, построил деревянную церковь Зачатия Анны и основал при ней монастырь. В XIX-XX вв. на территории обители появилось множество жилых и хозяйственных корпусов.

В 1930-х года собор, колокольня и храм иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" были полностью разрушены, на их месте выстроено типовое школьное здание. Был полностью перестроен храм Сошествия Святого Духа; стены, окружавшие обитель, были частично разрушены. В 1960-е проведена внешняя реставрация надвратного храма, яркого образца стиля московского барокко.

Богослужения были возобновлены в 1993 г. В 1995 г. указом Священного Синода сестричеству дан статус ставропигиального женского монастыря.