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Facebook научился "открывать" глаза на снимках пользователей

Общество
20 июня, 16:47 UTC+3

Сервис позволяет ретушировать снимки, на которых человек моргнул или прищурился

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© Сергей Коньков/ТАСС

Специалисты соцсети Facebook разработали алгоритм, который позволяет пользователям пририсовывать глаза на неудачных фотографиях.

Сервис работает на основе так называемой генеративно-состязательной сети (Generative adversarial network), которая умеет распознавать лица благодаря обширной базе данных, пишет издание The Sun.

По словам разработчиков, с помощью этого сервиса можно "открыть" закрытые, либо прищуренные глаза, причем сервис обрабатывает изображения настолько аккуратно, что в большинстве случаев невозможно отличить реальный снимок от "подделки".

Facebook уже давно использует генеративно-состязательные сети, в частности, благодрая им можно идентифицировать и отмечать людей на снимках.

Пока сервис по "открыванию" глаз еще недоступен пользователям, поскольку ведется его доработка, сообщает издание. 

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