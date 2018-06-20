Facebook научился "открывать" глаза на снимках пользователей

Специалисты соцсети Facebook разработали алгоритм, который позволяет пользователям пририсовывать глаза на неудачных фотографиях.

Сервис работает на основе так называемой генеративно-состязательной сети (Generative adversarial network), которая умеет распознавать лица благодаря обширной базе данных, пишет издание The Sun.

По словам разработчиков, с помощью этого сервиса можно "открыть" закрытые, либо прищуренные глаза, причем сервис обрабатывает изображения настолько аккуратно, что в большинстве случаев невозможно отличить реальный снимок от "подделки".

Facebook уже давно использует генеративно-состязательные сети, в частности, благодрая им можно идентифицировать и отмечать людей на снимках.

Пока сервис по "открыванию" глаз еще недоступен пользователям, поскольку ведется его доработка, сообщает издание.