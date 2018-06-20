Глава МЧС предложил регионам принять меры по устранению недостатков в детских лагерях

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава МЧС Евгений Зиничев предложил региональным властям принять меры по устранению всех недостатков в области пожарной безопасности в детских лагерях.

Выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, министр отметил, что "есть ряд вопросов, которые требуют особого внимания".

"Часть загородных учреждений детского отдыха имеет низкую пожарную устойчивость - большинство зданий выполнены из деревянных конструкций и требуют капитального ремонта и реконструкции. Ряд детских корпусов не могут использоваться из-за отсутствия вывода автоматического сигнала пожарной сигнализации, требуется замена устаревших систем оповещения", - добавил Зиничев. В связи с этим он предложил органам власти субъектов РФ "принять безотлагательные меры по устранению имеющихся недостатков и обеспечить эффективный контроль за деятельностью детских оздоровительных лагерей", рассмотреть вопросы о создании условий детского отдыха на заседаниях региональных комиссии (по чрезвычайным ситуациям).

Зиничев сообщил, что всего взято на контроль порядка 46 тысяч детских лагерей, при этом 1,5 тысяч из них находятся в лесных массивах. С целью пресечения правонарушений в области пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 500 юридических и 1,5 тыс. должностных лиц, свыше 6 тысяч нарушений (требований пожарной безопасности) устранено.

Особое внимание, по словам главы МЧС, уделяется группам детей, которые отправляются в походы, в том числе в труднодоступную местность, организована регистрация групп с последующим контролем на всем пути маршрута.