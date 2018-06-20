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Спортсмен из Приморья отбуксировал поезд

Общество
20 июня, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Тепловоз ТЭМ2 и два вагона весят 162 тонны

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ТАСС, 20 июня. Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин в среду в Приморском крае сдвинул с места поезд массой 162 тонны, что на 36 тонн больше предыдущего мирового рекорда, сообщается на странице спортсмена в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня в городе Спасск-дальний на территории Новоспасского цементного завода приморский силач, рекордсмен Иван Савкин "взял на буксир" целый поезд (тепловоз ТЭМ2 и два вагона) общей массой 162 тонны. Данное достижение на 36 тонн превышает мировой рекорд в буксировке подобной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого тепловоз сдвигали с места всего три человека в мире, при этом никто из них не буксировал тепловоз с вагоном.

Ранее Савкин сдвигал с места многотонные танки Т-34 и Т-54Б, зенитно-ракетный комплекс "Оса", самолет Airbus, паром и тепловоз. Некоторые результаты буксировки техники стали мировыми рекордами и внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

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