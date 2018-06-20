Москалькова обратится в МВД с просьбой ускорить рассмотрение дел иностранных болельщиков

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой об ускорении рассмотрения дел иностранных болельщиков, которые содержатся в СИЗО в Москве.

Москалькова заявила в среду журналистам, что ранее посетила задержанных иностранцев в следственном изоляторе №5 в Москве. "Убедилась, что им предоставляется переводчик, что у них побывал консул. Но им очень трудно, потому что без языка им общаться здесь по гуманитарным даже вопросам очень сложно", - отметила уполномоченный.

"Я обращусь сегодня к министру внутренних дел с просьбой максимально ускорить рассмотрение их дел в суде, и, если будут, запросов о передаче их в страну их гражданства", - сказала она.

В России с 14 июня по 15 июля проходит чемпионат мира по футболу. Несколько иностранных болельщиков были арестованы, в том числе по подозрению в кражах.