В сети появилось новое видео, запечатлевшее некрасивое поведение бразильских болельщиков

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 июня. /ТАСС/. Новая видеозапись, запечатлевшая некрасивое поведение бразильских болельщиков на чемпионате мира по футболу в России, начала распространяться в соцсетях и СМИ южноамериканской страны. На ролике видно, как двое мужчин учат трех молодых женщин произносить на португальском языке непристойную фразу, значение которой те, по всей видимости, не понимают.

Как сообщил в среду информационный интернет-портал UOL, личность одного из мужчин, участвовавших в съемке, была установлена за несколько часов. Речь идет о жителе Сан-Паулу Фелипе Уилсоне, сотруднике южноамериканской авиакомпании Latam. Источники в руководстве авиаперевозчика сообщили UOL, что уволят Уилсона за неподобающее поведение, как только он вернется из России. Сам бразилец пока не прокомментировал происходящее.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик, запечатлевший общение другой группы бразильских болельщиков с молодой женщиной в центре Москвы. На нем мужчины во время праздничных гуляний по случаю чемпионата мира по футболу также учили женщину словам непристойной кричалки на португальском языке, которую она повторяла, не зная перевода.

Видео вызвало широкий общественный резонанс в Бразилии, где поведение болельщиков осудили многие знаменитости и пользователи социальных сетей. По данным телеканала Globo, двух мужчин, присутствовавших на видео ждет административное разбирательство на родине.