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Памятник царской семье в Кирове установят в Трифоновом монастыре

Общество
20 июня, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ранее памятник планировали установить на набережной реки Вятки

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ТАСС, 20 июня. Памятник расстрелянной 100 лет назад семье последнего российского императора Николая II в Кирове будет установлен на территории Успенского Трифонова монастыря, а не на набережной реки Вятки, как предполагалось изначально. Такое решение в среду приняли депутаты городского парламента, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

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"На заседание Думы было вынесено предложение установить памятник царской семье на территории Свято-Успенского Трифонова монастыря. Депутаты большинством голосов приняли предложенный проект решения", - уточняет администрация.

С ходатайством об установке памятника в администрацию города обратилась Вятская епархия Русской православной церкви. Первоначально скульптуру предлагалось установить на набережной Вятки, однако позже в ходе публичных слушаний наиболее конструктивным было признано предложение об установке памятника на монастырской территории.

Николай II и его семья были в Вятке (нынешнем Кирове) в августе 1917 года. Тогда семью отрекшегося императора поездом везли в Тобольск и "гражданину Романову" разрешили прогуляться на окраине города.

Трифонов монастырь - один из символов города Кирова, мужская обитель была основана в 1580 году. Архитектурный ансамбль монастыря имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Здесь расположен кафедральный собор Вятской епархии - Успенский собор, построенный в 1684-1689 годах, является старейшим сохранившимся зданием в Кирове.

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