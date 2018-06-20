СМИ: Меланья Трамп обратилась в Секретную службу после угроз в адрес ее сына

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Супруга президента США Меланья Трамп обратилась в Секретную службу в связи с угрозами в адрес ее и ее сына. Об этом сообщил в среду интернет-портал The Daily Caller.

Согласно этому сообщению, с угрозой в адрес первой леди и ее сына выступил в Twitter актер Питер Фонда. "Мы должны вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами", - написал он, использовав в сообщении оскорбительные выражения.

Как сообщил интернет-портал со ссылкой на представителя Меланьи Трамп Стефани Гришэм, сотрудники Секретной службы "были уведомлены" об этой угрозе. По словам Гришэм, это сообщение в Twitter "отвратительно и безответственно.

Бэррон Трамп - младший сын президента США Дональда Трампа - родился в 2006 году.