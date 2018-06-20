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Москалькова планирует посетить журналиста Вышинского 23 июня

Общество
20 июня, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Об этом российский омбудсмен написала в письме своей украинской коллеге Людмиле Денисовой

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует посетить главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который находится под арестом в СИЗО города Херсона, 23 июня. Об этом говорится в письме российского омбудсмена ее украинской коллеге Людмиле Денисовой, опубликованном на сайте российского омбудсмена.

"В рамках договоренности о соблюдении принципа паритета планирую посетить 23 июня 2018 года гражданина Российской Федерации Вышинского Кирилла Валериевича, 1967 года рождения, содержащегося в СИЗО города Херсона", - говорится в документе.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене, Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по этому обвинению, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Вышинский своей вины не признал.

Президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В понедельник, 18 июня, Москалькова и Денисова провели встречу в Москве. Москалькова предложила украинскому омбудсмену обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и на Украине.

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