Папа Франциск отправляется в экуменическое паломничество в Женеву

ВАТИКАН, 21 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа Римский Франциск совершит в четверг однодневное экуменическое паломничество в Женеву по случаю 70-летия Всемирного совета церквей (ВСЦ). На борту спецсамолета авиакомпании Alitalia понтифика сопровождают иерархи Римской курии, среди них - Госсекретарь (глава правительства) Ватикана итальянский кардинал Пьетро Паролин и председатель Совета по содействию христианскому единству швейцарский кардинал Курт Кох, а также группа журналистов из разных стран, участников папского пресс-пула, в том числе корреспондент ТАСС.

Объявленная накануне программа визита предусматривает, что Франциск произнесет три речи, и первая из них прозвучит утром во время общей молитвы в Экуменическом центре ВСЦ. Следующее выступление понтифика состоится уже во второй половине дня в Зале имени Виссер'т Хоофта в Экуменическом центре, где к участникам встречи обратятся также генеральный секретарь ВСЦ преподобный Олаф Фюксе Твейт и модератор организации Агнес Абум. В завершении в женевском выставочном центре "Палэкспо" Папа Франциск возглавит мессу литургической памяти святого Алоизия Гонзаги. Как ожидается, на ней будут присутствовать 40 тыс. верующих, в том числе из соседней Франции, а служба пройдет на французском языке.

Церемонию предполагается транслировать за пределами здания на телеэкранах. В конце богослужения Папа Франциск встретится с гражданскими и церковными властями Швейцарской Конфедерации, а также с делегатами ВСЦ из Северной и Южной Кореи. При этом, как отметил глава службы печати Святого престола Грег Берк, в программе визита не предусмотрено никаких посещений штаб-квартир расположенных в Женеве международных организаций, включая Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Закрытое небо" над Женевой

Власти Швейцарии объявили об ограничении авианавигации в своем воздушном пространстве в районе Женевы в связи с папским визитом. Подчеркивается, что эти меры, принимаемые в целях обеспечения безопасности, коснутся только полетов "небольших летательных аппаратов" и не затронут коммерческие рейсы. Ограничения на полеты введены 21 июня с 09:00 до 21:00 в 10-мильной зоне (примерно 18 км) вокруг оси Женевский аэропорт - муниципалитет Божи-Боссэ, где находится Экуменический институт Боссэ. Объявлено также, что швейцарские вооруженные силы усилят службу воздушной полиции. С этой целью 20 и 21 июня для обеспечения правопорядка будет задействовано до 200 военнослужащих.

Визит под девизом экуменизма

Паломничество Папы Франциска в Женеву приурочено к 70-летнему юбилею создания ВСЦ - крупной и влиятельной международной христианской организации. ВСЦ был образован в 1948 году в Амстердаме (Нидерланды) на базе движений "Вера и церковное устройство" и "Жизнь и деятельность". ВСЦ объединяет 348 христианских церквей из более чем ста стран, в которых состоят около 400 млн верующих. Римско-католическая церковь, в отличие от Московского Патриархата, у которого есть постоянное представительство при ВСЦ, не входит в него, вместе с тем, с 1965 года Святой престол взаимодействует с этой организацией по гуманитарным вопросам.

Нынешняя - 23-я зарубежная поездка Хорхе Марио Бергольо за пять с лишним лет его понтификата. Эксперты отмечают европейскую направленность ближайших папских визитов. Этот цикл, который начинается в Швейцарии, продолжится в Ирландии (конец августа), предусматривает также поездку по трем прибалтийским республикам - в Литву, Эстонию и Латвию - в сентябре нынешнего года.

В последний раз глава Римско-католической церкви посещал Швейцарию в 2004 году: в Берне принимали Иоанна Павла II. Женеву этот понтифик посещал также в 1982 году.

Следующая экуменическая поездка Папы Франциска намечена на 7 июля в итальянский город Бари (область Апулия), где покоятся мощи Святителя Николая, одинаково почитаемого христианами Запада и Востока. Встреча, которая пройдет по инициативе Франциска, будет посвящена проблемам защиты христиан на Ближнем Востоке и на нее приглашены для "совместной молитвы за мир" главы и представители христианских церквей Ближнего Востока. В Бари также ожидается председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Папская Швейцарская гвардия - древнейшее войско планеты

Папа Франциск проведет встречу с президентом Швейцарии Аленом Берсе и членами правительства Игнацио Кассисом и Дорис Лойтхард. С учетом того, что понтифика, как объявлено, в женевском аэропорту будут встречать среди прочих и ветераны знаменитой Папской Швейцарской гвардии в парадных мундирах, понтифик обязательно воспользуется этой оказией, чтобы воздать должное уникальной роли этих военных в истории папства и ватикано-швейцарских связей.

Швейцарская гвардия (полное официальное название - Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского Папы, лат. Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis) - самая маленькая армия на планете. Она была основана 22 января 1506 года Папой Юлием II, одним из самых воинственных римских понтификов (годы правления 1503-1513). Нуждаясь в верном войске, он остановил свой выбор на швейцарских солдатах, служивших в то время во многих европейских странах.

В военных действиях Швейцарская гвардия Ватикана участвовала лишь однажды - в 1527 году во время захвата и разграбления Рима войсками императора Священной Римской империи Карла V. Гвардейцам обязан своим спасением Папа Климент VII. В 1527 году, защищая его, погибли 147 гвардейцев. 6 мая в память об этом событии новобранцы гвардии принимают присягу.

"Визитная карточка" Ватикана

Сейчас личный состав гвардии насчитывает 110 человек. В нее принимают только граждан Швейцарии в возрасте от 19 до 30 лет, все они должны быть правоверными католиками, иметь среднее образование, пройти обязательную для всех швейцарских мужчин четырехмесячную службу в армии и предъявить положительные рекомендации от светских и духовных властей. Минимальный срок службы - два года, максимальный - 25 лет. Помимо престижной записи в трудовой книжке, гвардейцы получают жалованье, которое составляет около 1300 евро, но оно не облагается налогами.

В гвардию принимают только холостяков. Жениться они могут (на католичках) и лишь по специальному разрешению, которое выдается тем, кто прослужил более трех лет и имеет звание капрала. Во время патрулирования Ватикана швейцарские гвардейцы не носят огнестрельного оружия. Этот запрет ввел Папа Павел VI в 1970 году.

Для охраны апостольской столицы используются только алебарды. Хранение ружей в казармах было запрещено Вторым Ватиканским собором (1962-1965), но после покушения на Иоанна Павла II 13 мая 1981 года доступ к оружию снова был упрощен. С 2015 года гвардию возглавляет ее 35-й командир - полковник Кристоф Граф, уроженец Люцерны. Как сообщил Берк, он будет сопровождать Папу, но не в качестве персонального охранника, а как член папской делегации.

Сегодня гвардейцы - одна из "визитных карточек" Ватикана. Существует легенда, что форма гвардейцев была сшита по рисункам Микеланджело, но исторических свидетельств этому нет. Многие считают их лишь "фольклорным" подразделением, ибо ни одна торжественная и дипломатическая церемония не обходится без них. Со времен покушения на Иоанна Павла II в 1981 году основная роль по обеспечению личной безопасности понтифика перешла к вновь созданной структуре - Ватиканской жандармерии.