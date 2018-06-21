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В Петербурге изменят схему движения транспорта из-за репетиции праздника выпускников

Общество
21 июня, 0:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

Саму репетицию перенесли на день, чтобы она не совпала с матчем сборных Бразилии и Коста-Рики в рамках чемпионата мира по футболу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Генеральная репетиция праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге изменит график разведения Троицкого моста и схему движения общественного транспорта. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города. Саму репетицию перенесли на день, чтобы она не совпала с матчем сборных Бразилии и Коста-Рики в рамках чемпионата мира по футболу.

"Для проведения генеральной репетиции праздника "Алые паруса" и дальнейшей проводки судов Троицкий мост будет разведен с 20:30 мск 21 июня до 04:50 мск 22 июня. Остальные мосты будут разведены по графику", - сообщили в КРТИ. В комитет по транспорту добавили, что закрытие движения по Троицкому мосту приведет к изменению маршрутов общественного транспорта.

В оргкомитете праздника сообщили, что во время репетиции под музыку по Неве пройдет парусник "Три короны", будут отработаны основные элементы светового шоу. Пиротехническое шоу можно будет увидеть только во время самого праздника 23 июня, куда приглашены около 80 тысяч гостей.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые прошел в 1968 году и в этом году ему исполняется 50 лет. В 1980-1990-е годы он не проводился и был возрожден в 2005 году при поддержке спонсоров. Традиционно проходит в конце июня после экзаменов на Дворцовой площади и акватории реки Невы. На него приглашают выпускников со всей страны и зарубежных стран.

Основная часть праздника является традиционной: включает выступления творческих коллективов Петербурга и известных артистов и пиротехническое шоу в акватории Невы. Но каждый год организаторы готовят небольшие сюрпризы. В этом году яркое зрелище смогут посмотреть и многочисленные болельщики, прибывшие в Петербург из разных стран на чемпионат мира по футболу.

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