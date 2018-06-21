"РТ-Инвест" будет контролировать работу временной площадки для мусора в Рузе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Крупнейший оператор по вывозу мусора в Подмосковье "РТ-Инвест" (входит в корпорацию "Ростех") будет контролировать работу временной площадки для складирования отходов вблизи деревни Щелканово в Рузском городском округе, которая расположена в подконтрольном ей кластере. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Андрей Шипелов.

Ранее сообщалось, что в Щелканове на территории отработанного горно-обогатительного комбината "Сычевский" компания "Экотехнопарк" намеревается построить в 2019 году мусороперерабатывающий комплекс. Пока по согласованию с администрацией Рузского округа для оперативного решения проблемы вывоза отходов из муниципалитета 4 мая на этом месте была создана временная площадка для складирования мусора, которая будет работать до августа-сентября. Местные жители выразили опасение, что мусор не будет вывезен и объект превратится в новый полигон.

"Если она [площадка] к тому времени будет существовать, мы будем уделять самое пристальное внимание. Она не входит в орбиту наших интересов, у нее есть собственник. Мы в статусе регионального оператора обязаны будем следить, если там будет какая-то переработка, что она полностью соответствует стандартам и законам и работает без вреда для экологии как на ее территории, так и вокруг", - сказал Шипелов.

Он добавил, что если местные жители активно будут вовлекаться в раздельный сбор мусора, то площадка в Щелканове станет ненужной еще до ее полного заполнения. "При активности населения может сложиться ситуация, что такие площадки вообще не понадобятся. Та же площадка в Щелканово может изжить себя еще до заполнения этой карты. Таким образом скорее всего будет рекомендовано не эксплуатировать ее, мы можем выступить инициатором", - сказал Шипелов.

Ранее сообщалось, что по итогам конкурсного отбора региональных операторов в Подмосковье "РТ-Инвест" с января 2019 года возьмет под контроль три из семи кластеров: Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский.

С 2019 года Московская область перейдет на раздельный сбор мусора. Система будет реализована по принципу сортировки на два бака: в синий для "чистых" отходов жители должны складывать пригодные для переработки фракции, в серый для "грязных" - органический и неперерабатываемый мусор.