Источник: глава Росприроднадзора Артем Сидоров покинет свой пост

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, занимавший пост с 2015 года, покинет ведомство. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в Минприроды.

Ранее информацию о смене руководства службы распространило агентство РБК.

"Сидоров уходит, это действительно так", - сказал собеседник ТАСС.

Пресс-секретарь Минприроды Наталья Хлопунова не стала комментировать информацию об уходе Сидорова с поста, но сообщила, что он в отпуске. При этом сотрудники министерства говорят, что официально о смене руководства Росприроднадзора коллективу не сообщали.

"Могу только сказать, что в настоящее время он находится в отпуске", - отметила Хлопунова.

Сидоров возглавлял Роспорироднадзор с сентября 2015 года. До этого он занимал должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана. В мае на пост министра природных ресурсов вместо Сергея Донского был назначен Дмитрий Кобылкин. Недавно он переподчинил Росприроднадзор, входящий в структуру министерства, себе напрямую.

О службе

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет контроль и надзор в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий, охраны и контроля водных объектов, соблюдения законодательства и международных норм в области морской среды и природных ресурсов морских вод, следит за рациональным использованием и охраной недр и геологическим изучением, а также за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов.

Одной из функций Росприроднадзора является контроль оборота животных, занесенных в Красную книгу РФ, ввоза диких животных, экспорта лекарственного сырья, драгоценных и полудрагоценных камней, объектов палеонтологии и других.

Также ведомство осуществляет проведение государственной экологической экспертизы, ведение кадастра особо охраняемых природных территорий федерального значения и Красной книги РФ.