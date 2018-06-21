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КС признал неконституционным безусловный отказ людям с ВИЧ в праве на усыновление ребенка

Общество
21 июня, 16:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

Поводом для рассмотрения этого вопроса стало дело семейной пары из Подмосковья, которой отказывают в усыновлении

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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Конституционный суд России посчитал, что невозможность лицам с ВИЧ или гепатитом С усыновить ребенка, который в силу уже сложившихся семейных обстоятельств проживает с ними, противоречит основному закону страны. Об этом говорится в постановлении КС, опубликованном в четверг.

"Признать положения подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса РФ и пункта 2 Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, не соответствующими Конституции в той мере, в какой [они] служат основанием для отказа лицу, инфицированному ВИЧ и (или) вирусом гепатита С, в усыновлении ребенка, который в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с этим лицом, если из установленных судом обстоятельств следует, что усыновление позволяет юридически оформить эти отношения и отвечает интересам ребенка", - говорится в документе.

Поводом для рассмотрения этого вопроса в КС стало дела семейной пары из Подмосковья, которой отказывают в усыновлении ребенка. Супруги состоят в браке с 2010 года и проживают в благоустроенной квартире. Они хотели детей, но в 2012 году у женщины случился выкидыш, она попала в больницу, где ее заразили ВИЧ-инфекцией. В результате ребенка для них родила ее родная сестра путем искусственной инсеминации.

С рождения малыш "постоянно проживает и воспитывается" ими. Но суды посчитали, что "учитывая заболевание заявителя, усыновление не будет соответствовать интересам ребенка". Тогда супруги обратились в КС. В жалобе они настаивают, что ВИЧ-инфекция не передается бытовым путем, и обращают внимание, что ни муж в течение 5 лет, ни ребенок в течение 2,5 лет не заразились ВИЧ-инфекцией. Супруги также обращают внимание на высокую эффективность современной терапии, назначаемой ВИЧ-инфицированным, и делают вывод, что ограничения на усыновление для этой узкой группы лиц основаны на мнимой угрозе.

Судебные решения по делу семейной пары подлежат пересмотру в установленном порядке.

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