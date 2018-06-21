Власти Приморья помогли с экстренной отправкой четверых онкобольных детей в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Власти Приморского края оказали помощь благотворительному фонду "Сохрани жизнь", найдя спонсора для оплаты авиаперелета в Москву, необходимого четверым онкобольным детям. Как сообщила ТАСС в четверг директор благотворительного фонда Светлана Горковенко, спонсор пожелал остаться неизвестным.

"У нас сложилась экстренная ситуация, четверо малышей должны срочно поехать на лечение и оплатить авиаперелет, но в этот раз на счету фонда совершенно не осталось денег. Мы опубликовали призыв ко всем, кто может нам помочь, потому что ситуация была просто критическая. В итоге власти узнали об этом, и благодаря администрации края и губернатору удалось быстро найти спонсора", - рассказала Горковенко.

Среди нуждающихся детей Никита, которому нужно срочно провести обследование после удаления опухоли, и Даша, у которой случился рецидив, и ей срочно нужна повторная операция. Маленькая Ева недавно пережила трансплантацию костного мозга, и после обследования в Москве у нее не было денег на обратную дорогу. Еще двухлетний Тамерлан должен пройти в Москве сцинтиграфию.

"Сейчас самые дешевые билеты, которые нам предлагают, это 53 тысячи туда и обратно для мамы с ребенком. Летом билеты всегда становятся дороже, просто потому что дешевых почти не остается. И эта проблема не сегодня возникла, в прошлом году мы помогли с деньгами на перелеты около 200 раз. Сейчас проблему удалось решить в экстренном порядке, но хочется верить, что у нас прибавится постоянных благотворителей", - рассказала директор благотворительного фонда.

По ее словам, компенсировать перелет онкобольных детей к месту лечения должен Фонд социального страхования (ФСС). Но у фонда есть определенные законодательные ограничения, и в сезон отпусков воспользоваться его помощью почти невозможно из-за того, что дешевых авиабилетов не остается.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ФСС, согласно 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" граждане, имеющие льготу, могут бесплатно проехать к месту лечения и обратно. После получения направления в краевом департаменте здравоохранения, льготники могут отправиться на лечение авиатранспортом в следующих случаях: если в регионе отсутствует железнодорожное сообщение или если стоимость авиаперелета ниже в сравнении с жд-транспортом. Исключение действует для инвалидов с заболеванием или травмой спинного мозга, они могут оправиться к месту лечения и обратно авиатранспортом даже если стоимость билетов на самолет выше чем на поезд.