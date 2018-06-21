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Карельские депутаты предложили запретить курение кальянов в кафе при жилых домах

Общество
21 июня, 13:45 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 21, июня. /ТАСС

По мнению депутатов, проблема актуальна не только для Карелии, а вопрос требует федерального регулирования

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ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Карелии приняли обращение к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой запретить использование нетабачных курительных смесей для кальянов в развлекательных заведениях, расположенных в многоквартирных домах. За это в четверг проголосовали 25 из 28 парламентариев, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Просим вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство РФ в части установления запрета на использование нетабачных курительных изделий (смесей), предназначенных для курения с использованием кальяна, в организациях общественного питания (кафе, рестораны, бары), иных организациях, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также об установлении административной ответственности за их использование в указанных случаях", - говорится в тексте обращения.

По данным автора обращения, депутата Ольги Шмаеник, с 2016 года в адрес регионального заксобрания поступило большое количество индивидуальных и коллективных обращений от жителей многоквартирных домов с находящимися в них заведения, где есть кальяны и другие нетабачные курительные смеси. Она пояснила, что в результате курения "образуется дым, который вынуждены вдыхать жильцы домов". По мнению депутата, проблема актуальна не только для Карелии - "этот вопрос требует федерального регулирования".

По словам Шмаеник, курение нетабачных смесей через кальян в общественных местах можно расценивать как стимулирование потребления табака, приобщение молодежи к табакокурению. В обращении указано, что такое курение никак не ограничено по возрасту.

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