Академик Чубарьян поддерживает введение обязательного ЕГЭ по истории

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. ЕГЭ по истории должен быть обязательным, для реализации этой реформы потребуется полтора-два года. Об этом заявил ТАСС директор Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.

"Я считаю, это хорошее дело. Но нужно тщательно подготовиться к нему. Сейчас вот идет аналогичная подготовка к иностранному языку. Мое мнение, что это реально сделать года через полтора-два", - сказал Чубарьян.

Он добавил, что к этому времени ЕГЭ должно быть усовершенствовано. "Оно должно быть содержательным, там уже сейчас почти нет тестовых заданий. Надо, чтобы наши дети также писали эссе, небольшую такую работу, это важно", - заключил Чубарьян.

Академик также добавил, что проверочная работа по истории должна стать обязательной и проводиться в конце 11-го класса.

"Надо сделать проверочную работу в школе по окончанию 11-го класса. В частности, я хочу предложить сделать проверочную работу по истории и обществознанию, может быть, вместе. Это не будет экзамен, но это будет обязательная проверочная работа. Тогда школьники будут готовиться не к ЕГЭ, а к некоей итоговой работе, где будет проверка их знаний", - сказал Чубарьян, добавив, что соответствующее предложение возможно направит в Минпросвещения и Рособрнадзор.

Глава Минпросвещения Ольга Васильева, отвечая на вопрос, поступивший на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила о том, что окончательного решения о введении обязательного ЕГЭ по истории в 2020 году нет, вопрос только обсуждается. Она также неоднократно говорила о необходимости увеличить число обязательных ЕГЭ. По ее словам, их "бесспорно" станет больше.