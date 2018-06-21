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Гидрометцентр усовершенствовал карту прогнозов погодных явлений по ЦФО

Общество
21 июня, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Теперь на карте можно посмотреть в каком регионе и в какое время начнутся осадки

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Заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев

Заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Гидрометцентр усовершенствовал прогностическую карту погоды по Центральному федеральному округу, добавив в нее почасовой прогноз погодных явлений. Об этом сообщил в четверг журналистам в пресс-центре ТАСС заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев.

"Мы переделали нашу карту прогнозов погодных явлений на территории ЦФО. Теперь там представлена почасовая информация - можно посмотреть, в каком регионе и в какое время начнутся осадки", - сказал заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев.

На этой же карте прогнозов можно узнать уровень опасности погодных условий, установленный в каждом регионе Центрального федерального округа, отметил Елисеев.

Ранее Гидрометцентр также представил карту прогнозов погоды по 11 городам, в которых проходит чемпионат мира по футболу, - данные о погоде там обновляются каждый час. Также метеослужба разработала новую систему мониторинга погоды в Керченском проливе. По ней можно определить силу ветра, облачность, вероятность выпадения осадков, высоту волн и другие параметры.

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