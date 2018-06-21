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Предстоящая суббота станет самым жарким днем в Москве с начала года

Общество
21 июня, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ожидается, что температура воздуха в столице превысит 30 градусов

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Суббота станет самым жарким днем в столице с начала года. Об этом ТАСС в четверг сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Если в пятницу в столице ожидается 30 градусов тепла, то в субботу, 23 июня, столбик термометра достигнет отметки в 30-32 градуса. На сегодняшний момент это температурный рекорд с начала года", - отметила она.

Предыдущий рекорд с начала года был зафиксирован в Москве 19 июня - тогда воздух прогрелся до 28 градусов. Однако вместе с жарой в столичный регион в пятницу и субботу придут дожди и грозы, скорость ветра достигнет 12-17 м/с. В воскресенье температура немного опустится - до 20-25 градусов, ожидаются небольшие дожди.

Несмотря на жару, жителям столичного региона рекомендуется быть осторожными - переждать дожди и грозы лучше в помещении, отметила Макарова.

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