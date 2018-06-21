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Депутаты Карелии упразднили деревню Кижи на Онежском озере

Общество
21 июня, 16:37 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 21, июня. /ТАСС

Депутат Анна Лопаткина пояснила, что фактически этот населенный пункт не существует

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Музей-заповедник "Кижи"

Музей-заповедник "Кижи"

© Илья Тимин/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Карелии решили упразднить заброшенную деревню Кижи на одноименном заповедном острове на Онежском озере. Об этом сегодня ТАСС сообщили в пресс-службе парламента.

"Депутаты поддержали предложение Совета Медвежьегорского муниципального района республики об упразднении деревни Кижи", - сказала собеседник агентства.

Как пояснила на заседании регионального парламента депутат Анна Лопаткина, предложение депутатов основано на том, что деревни Кижи фактически не существует. "Земельный участок, на котором когда-то размещалась деревня, является территорией музея-заповедника "Кижи", жилые постройки на месте деревни отсутствуют, зарегистрированных по месту жительства граждан нет. Все это явилось основанием для принятия решения органами местного самоуправления об упразднении деревни Кижи", - пояснила она.

В пресс-службе музея-заповедника "Кижи" ТАСС сообщили, что упразднение несуществующего населенного пункта необходимо "для исключения возможных правовых коллизий между землями населенных пунктов и землями особо охраняемых территорий, на которых располагается памятники деревянного зодчества".

Как рассказали ТАСС в администрации Великогубского сельского поселения, исследования сотрудников музея-заповедника "Кижи" свидетельствуют о том, что в разное время - с XVI по XIX века - на острове Кижи существовало до 12 деревень, но согласно административному справочнику за 1905 год населенного пункта с названием Кижи не было. Упоминание о населенном пункте с таким названием документально подтверждается списком населенных мест республики за 1926 год. Тогда в деревне Кижи числилось пять дворов, в 1960-е годы здесь значился один человек. Все постройки на месте указанной деревни разобрали в связи с организацией на острове Кижи музея-заповедника.

По данным музея-заповедника, на месте бывшей деревни Кижи сейчас размещается экспозиция музея "Дом крестьянина Ошевнева". Из старинных деревень на острове сохранились только две - Ямка и Васильево.

О музее

Музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом, это уникальный историко- культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

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