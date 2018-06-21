Росгидромет: воздух в Клину загрязнен формальдегидом

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Воздух в Клину третий день загрязнен формальдегидом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Росгидромета.

"За прошедшие сутки концентрации формальдегида в г. Клин превышали предельно допустимую норму в 1,6 раза, концентрации взвешенных веществ составили 0,6 ПДК", - говорится в сообщении Росгидромета.

Накануне, 20 июня, пресс-служба Росгидромета отметила, что в среду концентрации формальдегида в г. Клину превышали предельно допустимую норму в 1,5-1,8 раза. Точно такая же ситуация, по данным службы, наблюдалась во вторник, 19 июня.

При этом в других городах Московской области и самой Москве концентрация загрязняющих веществ остается низкой, отмечает Росгидромет.