Власти Татарстана ожидают прихода новых инвесторов и увеличения турпотока после ЧМ

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Руководство Татарстана ожидает увеличения туристического потока и прихода новых инвесторов в республику после проведения чемпионата мира по футболу. Такое мнение в интервью бразильскому телеканалу Global News (видео опубликовано на канале главы региона в Youtube) выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Он [чемпионат мира по футболу] уже дал огромный толчок. Болельщики, которые приехали, они обязательно захотят вернуться сюда, они расскажут своим родным, близким, знакомым, что есть такая страна - Россия, есть там Татарстан, где очень хорошо кормят, очень хорошие люди, и они туда приедут. Поэтому большие ожидания, что после чемпионата мира к нам приедут очень много туристов, к нам приедут очень много бизнесменов, которые хотят работать в России. Здесь самый лучший налоговый режим, здесь недорогая рабочая сила, здесь огромный рынок потребления, и любой инвестор готов приехать к нам", - сказал он, отметив, что проведение чемпионата мира по футболу в России - это "великолепная возможность для презентации страны".

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани 16 июня прошел матч Франция - Австралия (2:1), также на "Казань-Арене" пройдут встречи Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Кроме того, в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).