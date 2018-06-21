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Число многодетных семей в Ульяновской области за 13 лет выросло почти втрое

Общество
21 июня, 19:24 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 21, июня. /ТАСС

Как сообщил зампред правительства региона Павел Дегтярь, сейчас таких семей в области уже почти 12 тысяч

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УЛЬЯНОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Количество многодетных семей в Ульяновской области за 13 лет увеличилось почти втрое, этому, в частности, способствовала акция "Роди патриота в День России", сообщил в четверг заместитель председателя правительства Ульяновской области Павел Дегтярь на пленарном заседании форума "Женщины Ульяновской области за будущее региона".

"Акция "Роди патриота в День России", которая реализуется уже много лет в нашем регионе, уже дала результаты с учетом того, что для нас главный результат, сколько многодетных семей проживает на нашей территории. Когда все только начиналось в 2005 году, у нас на территории региона проживало 4,5 тыс. семей с тремя и больше детьми. Сегодня т .", - сказал Дегтярь.

Он добавил, что опыт региона перенимают как регионы России, так и другие страны.

"Это личный пример, это успешные семьи, это те лучшие практики, которые сегодня у нас заимствуют наши коллеги не только из других регионов, но и за пределами РФ. Я сам лично встречался несколько раз и с представителями Европы, и с представителями Азии, которые приезжают к нам посмотреть, как эта политика у нас выстраивается", - отметил зампредседателя правительства.

Акция "Роди патриота в День России" проводится в Ульяновской области с 2005 года, главный приз - автомобиль УАЗ "Патриот". Ее участницами становятся женщины, ожидающие рождения ребенка в июне, финалисток определяют из тех, в чьей семье появились дети 12 июня. За все годы проведения акции в День России появились на свет 808 детей, участницами акции стали свыше 12 тыс. женщин. В этом году 12 июня в Ульяновской области родилось 32 ребенка - 20 мальчиков и 12 девочек.

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