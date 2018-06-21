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Поисковики захоронили останки 19 солдат, погибших в 1941 году в боях под Новгородом

Общество
21 июня, 20:01 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 21, июня. /ТАСС

Именных медальонов и артефактов, по которым можно установить личность погибших, не обнаружено

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Новгородские поисковики захоронили останки 19 солдат, погибших в начале Великой Отечественной войны после наступления фашистских войск 1941 году в Демянском районе, сообщил в четверг ТАСС командир поискового отряда "Находка" Александр Морзунов.

"Сегодня в деревне Исаково Демянского района на воинском захоронении были погребены останки 19 бойцов, которые были обнаружены поисковым отрядом "Находка" в ходе весенней Вахты памяти. Это солдаты 245-й стрелковой дивизии 34-й армии, погибшие в ходе немецкого наступления, которое началось 18 октября 1941 года. Солдаты, которые полегли, но не пропустили фашистов к Валдаю, не дали им перерезать трассу Москва - Ленинград", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, именных медальонов и артефактов, по которым можно установить личность погибших, поисковики не обнаружили. "По нашим предположениям, одна из погибших была женщина - небольшой размер обуви, зеркальце в кармане, два карандаша. Может, штабной работник или связистка", - рассказал Морзунов.

По информации новгородской поисковой экспедиции "Долина", в ходе весенней Вахты памяти на территории области были найдены останки 1370 солдат и офицеров Красной Армии и 83 смертных медальона, 20 из которых были прочитаны на месте.

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