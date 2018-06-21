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Торговый дом Армении в Архангельске откроется в сентябре

Общество
21 июня, 20:24 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 21, июня. /ТАСС

Торговый дом Архангельска в Ереване откроется в октябре этого года

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Торговый дом Армении в Архангельске планируется открыть в сентябре, Торговый дом Архангельска в Ереване - в октябре 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Архангельской области по итогам визита губернатора региона в Армению.

"Было принято решение приурочить открытие Дома Архангельска в Армении к 2800-летию Еревана в октябре 2018 года. Дом Армении в Архангельске предполагается открыть к Маргаритинской ярмарке в сентябре этого года", - говорится в сообщении.

Концепция торговых домов сейчас разрабатывается. В них будет представлена продукция местных товаропроизводителей, информация о культурно-историческом и туристическом потенциале. "Это будет офис с выставочным залом, где будет представлена продукция. Например, жители [Армении] про нашу рыбу семгу слышали, но мало кто пробовал, потому что она [в Армении] очень дорогая, а мы сейчас хотим привезти ее практически по тем же ценам, что у нас, и может, попробовав, ее захотят покупать для ресторанов и магазинов", - сказал ТАСС председатель Архангельского регионального отделения "Союз Армян России" Мамикон Гекчян.

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