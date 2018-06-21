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Москалькова в письме украинскому омбудсмену сообщила последние данные о здоровье Сенцова

Общество
21 июня, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ранее режиссер объявил голодовку

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в письме украинской коллеге Людмиле Денисовой передала последнюю информацию о состоянии режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов. Копия документа опубликована в четверг на сайте российского омбудсмена.

По словам Москальковой, омбудсмен в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак регулярно посещает заключенного и консультируется с врачами, которые за ним наблюдают.

"Последнее такое посещение состоялось 20 июня 2018 года. Отчет о его результатах, заключение консилиума врачей и справку о его состоянии здоровья по состоянию на 20.06.2018 прилагаю", - говорится в документе.

Ранее в колонии Сенцов объявил бессрочную голодовку. Москалькова сообщила, что установила ежедневный контроль за состоянием его здоровья.

21 июня украинский омбудсмен на своей странице в Facebook высказала предположение, что Сенцова кормят принудительно. Эту информацию опровергло УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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