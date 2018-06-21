Более 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за сутки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 300 человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс и в предместье Дамаска Восточной Гуте за прошедшие сутки. Об этом в четверг сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс возвратилось 215 человек, в Восточную Гуту - 118 человек", - рассказал он.

Российские военные врачи оказали помощь 13 жителям Сирии, в том числе пяти детям. Специалисты Центра также передали 30 т строительных материалов администрации населенного пункта Бейт-Сахам провинции Риф Дамаск.

При этом, несмотря на усилия Центра, в южной зоне деэскалации гуманитарная остается сложной. "Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии, не обеспечивают получения населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков", - сообщил Цыганков.

В населенных пунктах Дума и Эн-Насрия за день обследовано 23 здания, обнаружено и обезврежено пять мин, четыре снаряда и десять самодельных взрывных устройств.

Кроме того, российские военные провели проверку инфраструктуры в населенном пункте Мисраба провинции Риф Дамаск. "Представителями Центра по примирению враждующих сторон определены объемы проведения восстановительных работ на социально значимых объектах - в школах, медицинских учреждениях, хлебопекарнях, объектах водо- и электроснабжения", - сказал начальник Центра.