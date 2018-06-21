В Москве зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы зажгли на Крымской набережной 1418 свечей в память о начале Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Каждая из "георгиевских свечей" посвящена одному из дней войны. Акция, проходящая в столице ежегодно, стартовала в 22:00 по московскому времени.

По замыслу организаторов, мероприятие разбили на две части - первая в эти минуты продолжается на Крымской набережной. Вторая стартует в 04:00 в Александровском саду, где участники возложат цветы к могиле Неизвестного Солдата, и также зажгут свечи памяти.

В начале мероприятия гостям показали фильм "Собибор" режиссера Константина Хабенского, рассказывающий о массовом побеге узников концлагеря. Позже перед зрителями с исполнением песен военных лет выступили Алексей Гоман и группы "Кукуруза" и "Калина фолк".

Театральное представление

Также участниками акции на сцене показали театрально-концертную программу, состоящую из пяти новелл, посвященных событиям военных дней.

Новелла "Жди меня, и я вернусь" рассказывала, как влюбленная молодежь военных лет встретила первые часы начала войны, новелла "У войны неженское лицо", по одноименному роману Светланы Алексиевич, повествовала о судьбах девушек в период начала военных действий. Новелла "Можно попросить Нину?" по рассказу Кира Булычева стала самой фантастической задумкой авторов - девушке по имени Нина, которая переживает начало войны в 1941 году позвонили из 2018 года, ее собеседником оказался пожилой человек, рассказывающий ей о том, что война закончилась. Также зрителям показали премьеру новеллы "Ленинград 42/59" по мотивам пьесы Алексея Арбузова "Мой бедный Марат", которая посвящена 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда в годы войны.

Огни будут гореть круглосуточно

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, выступая перед журналистами отметил, что огни "Линии памяти" будут гореть круглосуточно.

"Это не праздник, это памятная дата, для того, чтобы вспомнить тех, кто отдал самое дорогое, что у него есть - свою жизнь во имя той великой Победы, благодаря которой мы живем", - сказал он. Кибовский также отметил важность присутствия волонтеров.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в своем выступлении пожелала присутствующим, "чтобы в каждом из нас горел священный огонь памяти и благодарности", потому что, "только он соединится в вечный огонь, и только он станет оберегом нашей страны от любых новых испытаний и никогда не позволит поставить нашу страну на колени".

"Вечная память героям, вечная память старшему поколению, которое совершило подвиг, которому нет равных в истории человечества, и пусть дети никогда не узнают горечь потерь и горечь войны", - подчеркнула парламентарий.

"Линия памяти"

"Линию памяти" с табличкой 22 июня зажег член президиума московского Совета ветеранов, ветеран войны Василий Пронин. На другом конце, где указана дата окончания войны, ее зажег Степан Миловидов - правнук маршала Советского Союза Ивана Конева. Главную свечу памяти на Крымскую набережную доставили байкеры клуба "Ночные волки" и в торжественной обстановке вручили ее организаторам акции. Они, в свою очередь, передали ее ветерану и внуку маршала Конева.

Ежедневно будет зажигаться каждый следующий день войны, а волонтеры будут наблюдать за сохранностью линии огней.

Памятная акция

В Москве с начала 2000-х свечи традиционно зажигались в ночь на 22 июня на "Вахте Памяти" у Вечного огня в Александровском саду. В 2007 и 2008 годах движение "Свеча за Россию", созданное при поддержке попечительского совета Саввино-Сторожевского монастыря и проекта "Историческая память" провело две молодежные акции с зажжением свечей.

Первой международной и всероссийской акции "Свеча памяти" предшествовала акция с зажжением свечей в Санкт-Петербурге 27 января 2009 года в день 65-летия снятия блокады Ленинграда, зажжение свечей памяти 22 июня к тому времени было устоявшейся традицией в музеях "Брестская крепость", "Сталинградская битва" и Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве.