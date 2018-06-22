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Хабаровский санаторий "Уссури" задолжал 129 работникам почти 6 млн рублей

Общество
22 июня, 4:05 UTC+3

Прокуратура края возбудила семь административных дел

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ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура Хабаровского края возбудила семь административных дел в отношении руководства хабаровского санатория "Уссури", задолжавшего своим работникам почти 6 млн рублей, сообщает ведомство.

"Прокуратура Хабаровского района по фактам задержек выплаты заработной платы работникам АО "Санаторий "Уссури" возбудила в отношении генерального директора данной организации семь дел об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния")", - говорится в сообщении.

Руководителю санатория также внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре, 129 сотрудникам санатория должны почти 6 млн рублей. Сейчас проверяются доводы руководителя, утверждающего, что выплатить деньги работникам не представляется возможным. Накануне проверку руководства санатория начало СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

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