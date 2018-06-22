Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ленинградской области вспомнили павших в Великую Отечественную войну

Общество
22 июня, 4:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, июня. /ТАСС

В памятной акции, которую возглавил командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов, приняли участие ветераны, блокадники, труженики тыла и военнослужащие округа

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Памятная акция, приуроченная к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла на берегу Ладожского озера, через которое во время фашистской блокады Ленинграда в город провозили оружие и продовольствие и эвакуировали мирных жителей. Ветераны, блокадники, труженики тыла и военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) собрались у музея "Дорога жизни", расположенного на территории Рахьинского городского поселения во Всеволожском районе Ленинградской области, на западном побережье Ладоги.

СПЕЦПРОЕКТ

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"Траурное мероприятие началось около четырех часов утра - в то время, когда 77 лет назад немецкие войска начали наступление на Советский Союз. Возглавил акцию командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов", - рассказали ТАСС в пресс-службе округа.

Акция началась с выстрела из артиллерийского орудия - залп был дан в тот час, когда гитлеровские войска в 1941 году переходили границу СССР. После этого собравшиеся почтили память жертв войны минутой молчания. Быстроходные лодки, десантный и патрульный катера Ленинградской военно-морской базы выстроились на рейде у берега. Моряки спустили на воду венок в память о тех, кто на протяжении всей блокады под огнем врага доставлял в город грузы, летом по водам Ладоги, зимой - по льду.

Также военные продемонстрировали боевую технику времен Великой Отечественной - участвовавший в параде на Дворцовой площади в этом году самый массовый советский танк того времени Т-34, а также американский танк "Шерман", переданный союзниками СССР по программе лендлиза, и грузовик ГАЗ-АА, одну из основных грузовых машин Красной Армии времен войны.

В ночь на 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска перешли границу Советского Союза. Общие потери СССР в Великой Отечественной войне составили около 27 млн человек. 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби в 1996 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область Великая Отечественная война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
2
Киев расширил санкционные списки, добавив братьев Ротенбергов, "Единую Россию", ЛДПР, КПРФ
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
"Мегафон" готовит свои башни к возможной продаже в 2019 году
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости