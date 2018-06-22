В Ленинградской области вспомнили павших в Великую Отечественную войну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Памятная акция, приуроченная к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла на берегу Ладожского озера, через которое во время фашистской блокады Ленинграда в город провозили оружие и продовольствие и эвакуировали мирных жителей. Ветераны, блокадники, труженики тыла и военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) собрались у музея "Дорога жизни", расположенного на территории Рахьинского городского поселения во Всеволожском районе Ленинградской области, на западном побережье Ладоги.

СПЕЦПРОЕКТ 1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"Траурное мероприятие началось около четырех часов утра - в то время, когда 77 лет назад немецкие войска начали наступление на Советский Союз. Возглавил акцию командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов", - рассказали ТАСС в пресс-службе округа.

Акция началась с выстрела из артиллерийского орудия - залп был дан в тот час, когда гитлеровские войска в 1941 году переходили границу СССР. После этого собравшиеся почтили память жертв войны минутой молчания. Быстроходные лодки, десантный и патрульный катера Ленинградской военно-морской базы выстроились на рейде у берега. Моряки спустили на воду венок в память о тех, кто на протяжении всей блокады под огнем врага доставлял в город грузы, летом по водам Ладоги, зимой - по льду.

Также военные продемонстрировали боевую технику времен Великой Отечественной - участвовавший в параде на Дворцовой площади в этом году самый массовый советский танк того времени Т-34, а также американский танк "Шерман", переданный союзниками СССР по программе лендлиза, и грузовик ГАЗ-АА, одну из основных грузовых машин Красной Армии времен войны.

В ночь на 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска перешли границу Советского Союза. Общие потери СССР в Великой Отечественной войне составили около 27 млн человек. 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби в 1996 году.