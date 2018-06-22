В Хабаровске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Церемония возложения венка и цветов к Вечному огню прошла в День памяти и скорби на мемориале площади Славы в Хабаровске в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

СПЕЦПРОЕКТ 1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

В церемонии приняли участие члены правительства Хабаровского края, представители военного командования, ветераны, молодежь, общественники, жители города. Венок и цветы к Вечному огню возложил глава региона Вячеслав Шпорт. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания.

"Наше поколение помнит всех, кто воевал. Важно, чтобы об этом не забывала молодежь. Наши молодые люди постоянно участвуют в таких памятных мероприятиях, встречаются с ветеранами, помогают им. У молодых людей есть возможность узнать правду о войне из первых уст", - сказал журналистам Шпорт после церемонии.

Из Хабаровского края на фронт ушли свыше 100 тыс. человек, 47 тыс. не вернулись домой.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби проводятся в пятницу во всех регионах страны.