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Спасатели в Якутии вытащили застрявшую в заборе косулю

Общество
22 июня, 7:51 UTC+3

После освобождения животное выпустили на волю вдали от населенных пунктов

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ТАСС, 22 июня. Сотрудники МЧС в Якутии вызволили застрявшую в заборе косулю, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"В Якутске сотрудники МЧС спасли косулю. Дикое животное застряло в заборе дачного кооператива по Сергеляхскому шоссе. <…> Подручными средствами вызволить ее из плена не получилось. Специалистам МЧС пришлось разобрать забор", - говорится в сообщении.

Косуля застряла в заборе, спасаясь от собак. После вызволения из плена сотрудники МЧС погрузили животное в автомобиль, отвезли подальше от населенных пунктов и выпустили.

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