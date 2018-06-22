Спасатели в Якутии вытащили застрявшую в заборе косулю

ТАСС, 22 июня. Сотрудники МЧС в Якутии вызволили застрявшую в заборе косулю, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"В Якутске сотрудники МЧС спасли косулю. Дикое животное застряло в заборе дачного кооператива по Сергеляхскому шоссе. <…> Подручными средствами вызволить ее из плена не получилось. Специалистам МЧС пришлось разобрать забор", - говорится в сообщении.

Косуля застряла в заборе, спасаясь от собак. После вызволения из плена сотрудники МЧС погрузили животное в автомобиль, отвезли подальше от населенных пунктов и выпустили.