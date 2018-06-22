Во Франкфурте-на-Майне откроют памятник советским гражданам, умершим в Германии в войну

ТАСС, 22 июня. Памятник советским гражданам, умершим в годы Великой Отечественной войны в плену и на принудительных работах, будет открыт в пятницу, в День памяти и скорби, во Франкфурте-на-Майне.

СПЕЦПРОЕКТ 1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"Установка памятника стала возможной благодаря совместной работе группы по сотрудничеству Совета Федерации с бундесратом ФРГ, генерального консульства России во Франкфурте-на-Майне, отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества при посольстве России в ФРГ и департамента экономического развития города", - сообщили ТАСС в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

Там уточнили, что памятный крест установлен на главном кладбище города, где похоронены свыше 600 наших соотечественников, из них более 80 детей, 22 июня пройдет торжественная церемония открытия мемориала.

"Прививка" от нацизма

По словам члена комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, руководителя группы по сотрудничеству СФ с бундесратом ФРГ Валерия Пономарева, с просьбой оказать содействие в установке памятного креста к нему обратился настоятель местной православной общины, проект подготовили архитекторы из Санкт-Петербурга, их немецкие коллеги воплотили его в камне.

Сенатор отметил, что важнейшей миссией мемориала во Франкфурте-на-Майне является сохранение памяти о погибших. "Это разительный контраст по сравнению с тем, что происходит в иных государствах, где идет война с памятниками тем, кто ценой своей жизни освободил Европу от нацистских захватчиков", - указал Пономарев. "Подобные действия нельзя охарактеризовать иначе как варварские, безнравственные, воскрешающие самые мрачные страницы истории, попытки их оправдания несостоятельны и кощунственны", - подчеркнул он, констатировав, что этому "необходимо противодействовать, защищая правду о Великой Отечественной войне, ее героях и жертвах".

"Установка памятника на главном кладбище Франкфурта-на-Майне - именно такой шаг, говорящий о том, что далеко не все в европейских и иных государствах поддерживают тех, кто искажает историю, глумится над памятью павших в борьбе с фашизмом", - убежден парламентарий.

"Действие "прививки" от нацизма, полученной миром по итогам Второй мировой войны, сейчас в ряде стран явно ослабевает, наследники нацизма поднимают голову в странах Балтии, на Украине, в некоторых других государствах", - обратил внимание вице-президент общества "Россия - Германия" Юрий Блинов, слова которого приводит пресс-служба Совфеда. "Тем приятнее отметить разительное отличие в этом плане обстановки в Германии: там неонацизму, как и любому экстремизму, поставлен прочный заслон", - считает он.

Победа как нравственный ориентир

В городском архиве Франкфурта работала группа волонтеров, результатом их труда стал новый, более полный и точный список граждан СССР, похороненных на кладбище Frankfurter Hauptfriedhof. Он будет передан в распоряжение общественных организаций, занимающихся мемориальной деятельностью, внесен в поисковые базы, уточнили в пресс-службе Совфеда.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ Александр Грибовский, сегодня в ряде западных стран, в том числе в Германии, все чаще можно услышать тезис о том, что в войне якобы "нет ни побежденных, ни победителей", поскольку якобы все проиграли. "Этот тезис несет в себе опасность размывания представления о победе, о самой сути этого явления", - цитирует его мнение пресс-служба СФ.

"Действительно, нельзя отрицать, что война была потрясением и горем для каждой семьи. Потеря близких, друзей, дома, разрушенные города, тяготы послевоенных лет - все это придает привлекательность тезису о тотальном проигрыше", - полагает Грибовский. Вместе с тем, считает он, "на глобальном, историческом уровне, в контексте войны советского народа с идеологией нацизма, победа действительно была, и она была одержана советской стороной". "Факт Победы важно неуклонно подчеркивать - не для того, чтобы кого-то в чем-то обвинять или принижать, но как нравственный ориентир, просто потому, что не должно быть неловко называть черное черным, а белое - белым", - убежден представитель Минобороны.

"Именно поэтому в ходе работы по увековечению памяти советских граждан, погибших в ФРГ, мы стараемся максимально сохранить то понимание Второй мировой войны, которое сложилось в мире после 1945 года, и на которое сегодня все чаще идут посягательства со стороны разных групп", - резюмировал Грибовский.

В свою очередь, генеральный консул РФ во Франкфурте-на-Майне Александр Булай напомнил, что генконсульство РФ и консульские учреждения государств, ранее входивших в состав СССР, ежегодно в День Победы возлагают на центральном кладбище города венки и цветы в память о советских воинах, погибших за свободу народов Европы в борьбе против фашизма, но до сегодняшнего дня здесь не было памятника, а только мемориальные доски.

"Этот памятник - яркий пример гражданской инициативы и сотрудничества двух народов и двух стран - России и Германии", - заявил Булай.

День памяти и скорби

В День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны россияне вспоминают всех тех, чьи жизни оборвала гитлеровская агрессия.

В этот день по всей стране проходят памятные акции, приспускают государственные флаги. Руководство РФ возлагает траурные венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. В регионах проводятся встречи с ветеранами и другие мероприятия, посвященные памяти погибших в годы войны, во многих городах объявляются минуты молчания.