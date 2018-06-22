В Брестской крепости отмечают день памяти жертв Великой Отечественной войны

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные дню начала Великой Отечественной войны начались в Брестской крепости. Они приурочены ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который отмечают в пятницу. Об этом рассказывает газета "Вечерний Брест".

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Траурная церемония началась в половине четвертого утра с лазерной постановки "Вторжение". Фонограмму из симфонии Дмитрия Шостаковича дополнили пулеметные выстрелы и залпы артиллерийской батареи. На площади Церемониалов прошел традиционный митинг-реквием. Минутой молчания почтили память павших. В стенах цитадели демонстрировали кадры старой кинохроники, фотографии погибших бойцов.

На 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Брест приехали более 15 официальных делегаций, в том числе из Москвы, Ставрополья, Ленинградской области. Своих представителей направила ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области, Киевское товарищество ветеранов разведки ВМФ. Также среди гостей - участники военно-исторического слета "22 июня. Брестская крепость", бронепробега "Дорога мужества", международного мотоавтопробега "Победа без границ".

Военно-историческая реконструкция

Затем на территории Кобринского укрепления состоялась масштабная военно-историческая реконструкция первых часов войны "22 июня. Брестская крепость" с участием представителей 11 стран. В цитадель приехали более 500 реконструкторов из России, Украины, Чехии, Австрии, Китая, Японии, Израиля, Латвии, Эстонии, Казахстана. В этом году был разработан новый сценарий реконструкции обороны цитадели. В него включили бой ефрейтора Василия Волокитина, эпизод с живым щитом. Также зрителям показали через какие трудности пришлось пройти дочери старшины музыкантского взвода Вале Зенкиной, которая с другими детьми и женщинами была отправлена из крепости, но вместе с матерью попала в плен.

Для батальных сцен организаторы использовали советский разведывательный броневик, немецкую пушку, легковые автомобили, грузовики и мотоциклы военного времени.

Памятные мероприятия продолжатся до вечера. В Брестском областном общественно-культурном центре состоится концерт международного патриотического проекта "Победа без границ". Участники мотоавтопробега с одноименным названием, посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне, прибыли в Белоруссию 17 июня, а стартовал пробег еще 7 мая из Душанбе. Также состоится концерт "Хора Турецкого", который выступит с программой в рамках исторического марафона "Песни Победы", посвященного годовщине начала Великой Отечественной войны.

В начале Великой Отечественной войны Брест оказался на направлении главного удара сильнейшей группировки немецко-фашистской армии. Защитники Брестской крепости, находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, без связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов, почти месяц сражались с врагом. В 1965 году Брестской крепости было присвоено звание крепость-герой с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Из сотен тех, кто погиб при обороне крепости, на сегодня известны лишь 270 человек. Их имена занесены на мемориальные плиты.