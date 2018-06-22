Строительство полигона с мусороперерабатывающим заводом в НАО начнется в 2020 году

ТАСС, 22 июня. Полигон для отходов и мусороперерабатывающий завода в Ненецком автономном округе будут построены в 2020-2021 годах, сообщила в пятницу пресс-служба окружного правительства.

"Строительство полигона вместе с мусороперерабатывающим заводом планируется провести в 2020-2021 годах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках реализации дорожной карты по переходу на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами к 2019 году необходимо разработать технико-экономическое обоснование, после этого в 2019-2020 годах планируется провести экологическую экспертизу и разработать проектную документацию, на основании которой начнется строительство полигона с мусороперерабатывающим заводом.

Как отметили в департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа, для перехода на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами потребуется около 568 млн рублей. Эти средства будут направлены на ликвидацию существующих свалок, строительство нового полигона и мусоросортировочных или мусоросжигательных комплексов в Нарьян-Маре, поселках Красное, Хорей-Вер, Харута и селе Несь. Кроме того, деньги потратят на создание площадок накопления отходов во всех населенных пунктах округа, а также поставку спецтехники и оборудования.