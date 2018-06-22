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Минпросвещению РФ поручено провести реорганизацию до конца 2018 года

Общество
22 июня, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минпросвещения РФ должно закончить реорганизацию до конца 2018 года. Об этом говорится в распоряжении правительства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

"Завершить реорганизационные мероприятия до 31 декабря 2018 года", - говорится в распоряжении.

5 мая президент РФ Владимир Путин утвердил новую структуру федеральных органов власти России, среди перемен: разделение Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое возглавила Ольга Васильева, второе - бывший руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Котюков, Михаил Михайлович Путин, Владимир Владимирович
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