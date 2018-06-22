Минпросвещению РФ поручено провести реорганизацию до конца 2018 года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минпросвещения РФ должно закончить реорганизацию до конца 2018 года. Об этом говорится в распоряжении правительства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

"Завершить реорганизационные мероприятия до 31 декабря 2018 года", - говорится в распоряжении.

5 мая президент РФ Владимир Путин утвердил новую структуру федеральных органов власти России, среди перемен: разделение Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое возглавила Ольга Васильева, второе - бывший руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.