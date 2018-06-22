Sky: принц Чарльз и Камилла прибыли в Солсбери, чтобы узнать о ситуации в городе

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла прибыли в пятницу в Солсбери, чтобы узнать о том, как осуществляется программа по восстановлению нормальной жизни в этом английском городе после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом информировал в эфире телеканал Sky News.

Прямого наследника британского трона и его супругу на городских улицах встречали сотни жителей Солсбери с британскими флагами в руках. По информации телеканала, у Чарльза и Камиллы запланированы встречи с сотрудниками оперативных служб города и людьми, участвующими в программе восстановления. Принц и герцогиня также намереваются пообщаться с теми предпринимателями, чьи магазины и рестораны в центральной части Солсбери оказались закрыты в результате действий по обеззараживанию территорий, где были обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.